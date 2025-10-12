व्हिडिओ | Videos

Pandarpur: 'BJPच्या रॅलीमध्ये चक्क ५०० रुपये देऊन आणलेली माणसं', Ratnabai Deshmukh काय म्हणाल्या? | Sakal News

Ratnabai Deshmukh News: शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यकर्ते भाजपात प्रवेश; रॅलीदरम्यान काही तंटा धरू इच्छिणाऱ्यांनी माजी आमदार गणपतराव देशमुख यांच्या बंगल्यात दारूच्या बाटल्या फेकल्या आणि दगडफेक केली, घरात एकटी होत्या पत्नी रत्नाबाई देशमुख..

काल शेतकरी कामगार पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते भाजपात सामील झाले. यावेळी भाजपाच्या शहरातून रॅली काढण्यात आली होती. मात्र या रॅलीदरम्यान काही तंटा धरू इच्छिणारे कार्यकर्ते उधळपट्टी करत स्वर्गीय माजी आमदार गणपतराव देशमुख यांच्या बंगल्यामध्ये दारूच्या बाटल्या फेकल्या आणि दगडफेक केली. या प्रसंगावेळी माजी आमदार गणपतराव देशमुख यांच्या पत्नी रत्नाबाई देशमुख घरात एकटी होत्या. या घटनेनंतर त्यांनी या तंटामय वर्तनावर नाराजी व्यक्त केली आणि योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर त्या बघा काय म्हणाल्या?

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
pandharpur
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com