व्हिडिओ | Videos

Solapur: भाजपनं तिकीट कापलं इच्छुक उमेदवाराला अश्रू अनावर | Vijaykumar deshmukh | Rajkumar Alure | Sakal News

Solapur News: सोलापुरात भाजपमध्ये प्रभाग ५ ड उमेदवारी तिकीट वाटपानंतर नाराजीच्या सुरात बदल; विजयकुमार देशमुख यांचे समर्थक राजकुमार आलूरे यांचे तिकीट रद्द, राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आलेल्या बिज्जू प्रधाने यांना उमेदवारी जाहीर; बंडखोरीची शक्यता..

सोलापुरात भाजपमध्ये तिकीट वाटपानंतर निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. भाजप आमदार विजयकुमार देशमुख यांचे समर्थक असलेले राजकुमार आलूरे यांचे प्रभाग क्रमांक ५ ड मधून उमेदवारी तिकीट नाकारल्यामुळे त्यांनी बंडखोरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजकुमार आलूरे यांनी या प्रभागातून पक्षाकडे उमेदवारीची मागणी केली होती, परंतु त्यांचे तिकीट डावलून राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या बिज्जू प्रधाने यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, आगामी निवडणुकीत राजकीय वर्तुळात याचे परिणाम कसे दिसतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
solapur city
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com