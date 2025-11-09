व्हिडिओ | Videos

Beed News: Pankaja Munde,Suresh Dhas भाजपला बीडचं मैदान जिंकून देणार? | Local Body Elections | Sakal News

Beed News: विधानसभा निकालानंतर आमदार सुरेश धस यांचा पंकजा मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप; दोघांतील वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून दोघांना पुन्हा एकत्र आणण्याचा प्रयत्न सुरू..

बंडखोर आणि आक्रमक नेते अशी ओळख असलेले भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागताच पंकजा मुंडे यांच्यावर आपल्या विरोधात काम केल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यानंतर त्यांचे टिकास्त्र सुरुच राहीले. या दोन नेत्यांतील संदोपसंदीच्या पार्श्वभूमीवर आता पक्षाने मात्र दोघांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

