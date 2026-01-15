व्हिडिओ | Videos

What is PADU Machine: Raj Thackeray, Uddhav Thackeray चा आक्षेप काय? | BMC Updates | Sakal News

What is PADU Machine: BMC निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या ‘पाडू’ मशीनवर ठाकरे बंधूंचा आक्षेप; नेमकं हे नवं तंत्रज्ञान काय आणि कसं काम करतं याचा सविस्तर पाहा..

PADU Machine: ठाकरे बंधूंनी आक्षेप घेतलेल्या BMC निवडणुकीत वापरलं जाणारं पाडू मशीन नेमकं आहे तरी काय? ते काम कसं करते? आणि त्या मशीनबाबत ठाकरेंचं काय म्हणणं आहे, समजून घेऊयात, BMC निवडणुकीत वापरण्यात येणाऱ्या नवीन तंत्रज्ञानाबद्दल जाणून घेणार आहोत. ‘पाडू’ मशीन म्हणजे नेमकं काय आणि ते कशी काम करते?

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
Sakal Newspaper
BMC
Sakal Media Group
bmc election

Related Stories

No stories found.