व्हिडिओ | Videos

Banti Jahagirdar News: बंटी जहागीरदारच्या हत्येमागे 'त्या' तीन भावांचा हात.. | Shrirampur | Sagar Beg | Sakal News

Shrirampur News: जंगली महाराज रोड बॉम्बस्फोटातील आरोपी बंटी जहागीरदारची गोळ्या झाडून हत्या, दोन शूटर अटकेत; मात्र हत्येमागे वेगळाच मुख्य सूत्रधार असल्याचा पोलिसांचा मोठा खुलासा..

अस्लम शब्बीर शेख उर्फ बंटी जहागीरदार याची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. बंटी जहागीरदार हा पुण्यातील जंगली महाराज रोड बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरवत अवघ्या काही तासांत आरोपी कृष्णा अरुण शिनगारे आणि रवींद्र गौतम निकाळजे यांना अटक केली. मात्र, तपासात आता या हत्येप्रकरणातील मोठा खुलासा समोर आला आहे. प्रत्यक्ष गोळीबार करणारे कृष्णा आणि रवींद्र असले तरी, या हत्येमागे आणखी एक मोठा चेहरा असल्याचे पोलिस तपासातून स्पष्ट होत आहे. म्हणजेच बंटी जहागीरदारची हत्या ही पूर्वनियोजित कटाचा भाग होती आणि या कटाचा मुख्य सूत्रधार वेगळाच असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बंटी जहागीरदारची हत्या नेमकी का करण्यात आली? यामागे कोणता जुना वाद, शत्रुत्व किंवा गुन्हेगारी संघर्ष होता? आणि या हत्येची सुपारी देणारा नेमका कोण आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी पोलीस तपास अधिक तीव्र करत असून, लवकरच आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Pune Crime News
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com