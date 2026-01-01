व्हिडिओ | Videos

Banti Jahagirdar CCTV: श्रीरामपूर येथील असलम शब्बीर शेख उर्फ बंटी जहागिरदार याचा उपचारादरम्यान मृत्यू | Sakal News

Shrirampur News: २०१२ मधील पुणे जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी बंटी जहागिरदारवर श्रीरामपूरमध्ये कब्रस्तानातून बाहेर पडताच गोळीबार, घटनेचा व्हिडीओ समोर; उपचारादरम्यान रुग्णालयात मृत्यू..

२०१२ मधील पुणे जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी बंटी जहागिरदार याच्यावर गोळीबार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. २०२३ पासून जामिनावर बाहेर असलेला बंटी जहागिरदार आज श्रीरामपूर येथे कब्रस्तानातून बाहेर पडत असताना अज्ञात व्यक्तींनी त्याच्यावर गोळीबार केला. या थरारक घटनेचा व्हिडीओही समोर आला असून, परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. गोळीबारानंतर गंभीर जखमी झालेल्या बंटी जहागिरदारला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून, परिसरात बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. गोळीबारामागील नेमकं कारण काय, हल्लेखोर कोण होते आणि या घटनेचा काही जुना वाद किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीशी संबंध आहे का, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.

