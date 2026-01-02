व्हिडिओ | Videos

Banti Jahagirdar News: दुचाकीवरून आले, दबा धरून बसले, जहागीरदार कब्रस्तानमधून बाहेर येताच.. | Sakal News

Banti Jahagirdar News: पुण्यातील गाजलेल्या जंगली महाराज रोड बॉम्बस्फोट प्रकरणातील संशयित आरोपी बंटी जहागीरदार यांची श्रीरामपूर शहरात सेंट लुक रुग्णालयाच्या ओपीडी गेटसमोर भरदिवसा अंधाधुंद गोळीबार करत निर्घृण हत्या, परिसरात प्रचंड खळबळ..

पुण्यातील जंगली महाराज रोड बॉम्बस्फोट प्रकरणातील संशयित आरोपी बंटी जहागीरदार यांची श्रीरामपूरमध्ये भरदिवसा हत्या करण्यात आली. सेंट लुक रुग्णालयाच्या ओपीडी गेटसमोर अज्ञात हल्लेखोरांनी अंधाधुंद गोळीबार केला. घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिस तपास सुरू आहे. नेमकं काय घडलं त्यावेळी पाहा व्हिडिओ..

