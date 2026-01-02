Banti Jahagirdar News: बंटी जहागीरदाराचा जीव कुणी का घेतला? A to Z स्टोरी | Sakal News

पुण्यातील गाजलेल्या जंगली महाराज रोड बॉम्बस्फोट प्रकरणातील संशयित आरोपी बंटी जहागीरदार यांची भरदिवसा निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. श्रीरामपूर शहरातील सेंट लुक रुग्णालयाच्या ओपीडी गेटसमोर अज्ञात हल्लेखोरांनी अंधाधुंद गोळीबार करत बंटी जहागीरदार गोळीबारात जखमी झाले असून त्यांचा उपचारा दरम्यान मृत्यु झाला. दुपारच्या सुमारास घडलेल्या या थरारक घटनेमुळे संपूर्ण श्रीरामपूर शहरात खळबळ उडाली आहे. घटनेनंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून परिसर सील करण्यात आला आहे. बंटी जहागीरदार यांच्यावर पूर्वीपासून गंभीर गुन्ह्यांची नोंद होती. या हत्येमागील नेमकं कारण काय, हल्लेखोर कोण होते आणि त्यांनी गोळीबार का केला, याचा तपास पोलीस करत आहेत. घटनेचा सीसीटीव्ही आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून पोलीस त्याच्या आधारे तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत आहेत. श्रीरामपूर शहरात नेमकं काय घडलं? पाहा...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.