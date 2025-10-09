व्हिडिओ | Videos

Chakan Traffic: चाकण वाहतुककोंडी सोडविण्यासाठी ग्रामस्थ, उद्योजक रस्त्यावर उतरले.. | Sakal Media | Sakal News

Chakan मध्ये वाढत्या वाहतूक कोंडीविरोधात उद्योजकांचा संताप उसळला; “चाकण पेक्षा गुजरात बरा..!” असा संतप्त नारा देत उद्योजक, कामगार आणि स्थानिक नागरिकांचा हजारोंचा मोर्चा पुणे-नाशिक महामार्गावरून आकुर्डी येथील PMRDA कार्यालयाकडे..

चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या वाहतूक कोंडीविरोधात उद्योजक, कामगार आणि नागरिकांनी थेट रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलन केलं. “चाकण पेक्षा गुजरात बरा” असा नारा देत मोठा मोर्चा पुणे-नाशिक महामार्गावरून आकुर्डी येथील PMRDA कार्यालयाकडे निघाला. वाहतूक समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा उद्देश असल्याचे उद्योजकांनी आमचे प्रतिनिधी रोहिदास गाडगे यांना सांगितले.

