Chandrakant Patil Interview: आमचा आकडा ११५च्या खाली जाणार नाही | Pune News | PMC Election | Sakal News

Chandrakant Patil Exclusive interview: पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री आणि भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी सकाळी संवाद साधून पुण्यातील नागरिकांच्या समस्यांवर भाष्य केले; महापालिका राजकारणावर मनमोकळे मत मांडत चर्चा रंगवली..

पुण्यात सध्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार वेगाने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि कोथरुडचे आमदार कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज सकाळी माध्यमांशी संवाद साधला. पुण्यातील राजकारण आणि शहरातील विविध समस्या यावर त्यांनी मनमोकळेपणाने भाष्य केले. राजकारणात असताना स्तुतीसह टीकाही येते, पण प्रत्येक आरोपाला उत्तर देणे आणि स्पष्ट होणे फार महत्वाचे असते. या संवादादरम्यान त्यांनी पुण्यातील प्रशासनिक मुद्द्यांवर तसेच महापालिकेच्या विकासकामांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. पुण्यातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रकांत पाटील यांचे हे वक्तव्य स्थानिक राजकारणात चर्चेचा विषय ठरले आहे.

