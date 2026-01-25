व्हिडिओ | Videos

Chandrapur News: महापौरपदावर ठाम, चंद्रपुरातील वंचित-ठाकरेंचे नगरसेवक मुंबईत दाखल | Thackeray | Ambedkar | Sakal News

Chandrapur महापालिकेतील सत्तास्थापनेला वेग; ठाकरे गट व वंचितचे नगरसेवक प्रकाश आंबेडकरांच्या भेटीनंतर आज उद्धव ठाकरेंना भेटणार, महापौर पदावरून काँग्रेसची वाढली डोकेदुखी..

चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेच्या हालचाली अधिकच वेगवान झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे सहा नगरसेवक आणि वंचित बहुजन आघाडीचे दोन नगरसेवक यांनी काल अकोला येथे प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर आज हेच नगरसेवक माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे हे नगरसेवक महापौर पदावर ठाम भूमिका न मांडता आडून बसले असल्याने, सत्तास्थापनेचं गणित अधिक गुंतागुंतीचं होत चाललं आहे. या घडामोडींमुळे चंद्रपूर महापालिकेत सर्वाधिक जागा मिळवलेल्या काँग्रेससाठी ही परिस्थिती मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. सत्ता कुणाच्या हातात जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Chandrapur
maharashtra
Sakal Newspaper
Thackeray government
Sakal Media Group
Vanchit Bahujan Aaghadi

Related Stories

No stories found.