व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar News: दादांच्या अस्थीचं गोदावरीत विसर्जन

छगन भुजबळ हेलिकॅप्टरने येवला येथे स्वर्गीय अजित पवार यांचे अस्थिकलश घेऊन पोहोचले.

छगन भुजबळ हेलिकॅप्टरने येवला येथे स्वर्गीय अजित पवार यांचे अस्थिकलश घेऊन पोहोचले. त्यांच्यासोबत माजी खासदार समीर भुजबळ हेही होते. यावेळी जळगाव, धुळे, नंदुरबार येथील पदाधिकाऱ्यांना अस्थीकलश वितरित करण्यात आले. यानंतर त्यांच्या अस्थीचं गोदावरी नदीत विसर्जन करण्यात आले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
guardian minister chhagan bhujabal
chhagan bhujbal

Related Stories

No stories found.