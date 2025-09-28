व्हिडिओ | Videos

Chhatrapati Sambhajinagar Rain News: Indiranagar भागात पुराचे पाणी शिरलं, अनेक गावांचा संपर्क तुटला | Sakal News

Chhatrapati Sambhajinagar Rain News: वैजापूर तालुक्यात लोणी खुर्द येथील इंदिरानगर भागात मुसळधार पावसामुळे पुराचे पाणी घुसल्याने वयोवृद्ध नागरिक आणि महिलांसह नागरिकांना तात्काळ मदत देत बचावकार्य जोरात सुरु, अनेक गावांचा संपर्क तुटला..

छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील लोणी खुर्द येथील इंदिरानगर भागात मुसळधार पावसामुळे पुराचे पाणी घुसले आहे. यामुळे वयोवृद्ध नागरिक, महिला आणि नागरिकांमध्ये मोठी तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इंदिरानगर आणि आजूबाजूच्या अनेक गावांचा संपर्क तुटल्यामुळे बचावकार्य सुरू आहे. प्रशासन आणि नागरिकांनी मिळून तात्काळ मदत करून नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे काम सुरु केले आहे.

