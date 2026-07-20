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Delhi Protest: लोकसभेत विरोधक आक्रमक, सभागृह पुन्हा बंद पाडलं. काय घडलं?

दिल्लीतील कॉक्रोज जनता पार्टीचे आंदोलन चांगलचं चिघळलं असून याचे पडसाद आज लोकसभेत देखील बघायला मिळाले.

दिल्लीतील कॉक्रोज जनता पार्टीचे आंदोलन चांगलचं चिघळलं असून याचे पडसाद आज लोकसभेत देखील बघायला मिळाले. मोठ्या संख्येने तरूण संसद भवनाकडे आल्याने मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. तर आज सभागृहात देखील विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरत आक्रमक भूमिका घेतली.

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