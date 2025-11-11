व्हिडिओ | Videos

Delhi Lal Killa News: चार डॉक्टरांचं लाल किल्ला हल्ल्याशी काय कनेक्शन? कोण आहेत ते? | Sakal News

Delhi Red Fort Blast News: दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रोजवळ सोमवारी संध्याकाळी झालेला कार हल्ला, या व्हिडिओत तपासातील नवं वळण आणि चार डॉक्टरांशी जोडलेलं ‘डॉक्टर कनेक्शन’ समजून घ्या..

दिल्ली हादरवणाऱ्या स्फोटप्रकरणात नवं वळण समोर आलं आहे. लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ सोमवारी सायंकाळी झालेल्या कार स्फोटानंतर देशभरात खळबळ उडाली आहे. तपास यंत्रणांना आता या स्फोटाचा ‘डॉक्टर कनेक्शन’ सापडल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणात चार डॉक्टरांशी संबंध जोडले गेल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. स्फोटाच्या ठिकाणाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर तपास अधिक गतीमान झाला आहे. सुरुवातीला हा गॅस सिलेंडर स्फोट असल्याचं सांगितलं जात होतं, मात्र तपास जसजसा पुढे जातोय, तसतसं या घटनेचा गुन्हेगारी अँगलही स्पष्ट होत आहे. सुरक्षा यंत्रणा आणि फॉरेन्सिक टीम सध्या स्फोटाच्या ठिकाणी सापडलेल्या पुराव्यांवरून सखोल चौकशी करत आहेत. या स्फोटामुळे लाल किल्ला परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून पोलिसांनी परिसर सील करून तपास सुरू केला आहे.

