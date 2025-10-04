व्हिडिओ | Videos

Devendra Fadnavis सोबत बैठक, Vijay Wadettiwar काय भूमिका मांडणार? | OBC Reservation | Laxman Hake | Sakal News

CM Devendra Fadnavis यांनी मुंबईत बोलवलेल्या सर्व OBC नेत्यांच्या बैठकीत “हैदराबाद गॅझेट” संदर्भातील २ सप्टेंबरच्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर प्रश्न उपस्थित होणार, OBC नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली माहिती..

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील सर्व OBC नेत्यांची आज मुंबईत बैठक बोलवली आहे. या बैठकीत हैदराबाद गॅझेट संदर्भातील २ सप्टेंबरच्या मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर प्रश्न उपस्थित होणार आहेत, असे OBC नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. वडेट्टीवार म्हणाले की, "२ सप्टेंबरचा जीआर OBC समाजासाठी नुकसानकारक ठरतो. बैठकीत जीआरचा अर्थ, त्यातून होणारे नुकसान आणि आरक्षणासंबंधी मुद्दे मांडले जातील." यामध्ये मुख्यमंत्रींसोबतच अनेक OBC नेते उपस्थित राहणार आहेत. बैठक दरम्यान OBC समाजाच्या हितासाठी पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे.

