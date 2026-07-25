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आषाढी वारीत फडणवीसांचा टोला: 'आंदोलनाचा गैरफायदा घेणाऱ्यांनाही वारीत येऊ द्या, विचारांचं प्रदूषण संपेल'

पेपरलीक, उपोषण आणि आंदोलनांवरून फडणवीसांचा हल्लाबोल; वारीच्या निमित्ताने विरोधकांच्या विचारांना शुद्धी देण्याचा टोला

आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवर प्रतिक्रिया दिली. लोकशाहीत प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे, मात्र लोकशाही आणि संविधानाचा सन्मान सर्वांनी ठेवला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी "जे आंदोलनाचा गैरफायदा घेत आहेत, त्यांनाही वारीत येण्याची संधी मिळो, म्हणजे त्यांच्या विचारांचं प्रदूषण संपेल," असा टोला लगावला. पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाबाबत बोलताना त्यांनी, प्रतिनिधींशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, असे सांगितले. पेपरलीक प्रकरणावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने कठोर कायदा, विशेष न्यायालये (Special Courts), फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स आणि दोषींना तातडीने शिक्षा होण्यासाठी कठोर व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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