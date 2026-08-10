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Beed News: DGP सदानंद दातेंवर बीड दौरा करण्याची वेळ का आली?

DGP Sadanand Date Beed Daura: वाल्मिक कराडला VIP सुविधा? अमित शहांकडेही तक्रार, संतोष देशमुख, महादेव मुंडे प्रकरणांवर कडक आदेश.

Beed Crime: गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणात आणि पोलीस प्रशासनाच्या चर्चेत सातत्याने राहिलेला बीड जिल्हा. संतोष देशमुख हत्या प्रकरण असो, महादेव मुंडे हत्या प्रकरण असो, जिल्ह्यातील वाढती गुन्हेगारी असो किंवा पोलिसांच्या तपासावर उपस्थित झालेले प्रश्न... या सगळ्यामुळे बीडची कायदा-सुव्यवस्था राज्याच्या पातळीवर चर्चेत आली. त्यातच आता थेट कारागृहातील कथित व्हीआयपी सुविधांवरूनही वाद निर्माण झाला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते दोन दिवसांच्या बीड दौऱ्यावर आले. पण प्रश्न आहे... DGP दाते यांना बीडमध्ये येण्याची वेळ नेमकी का आली? त्यांच्या दौऱ्याचा नेमका संदेश काय आहे? आणि या दौऱ्याचा संवेदनशील गुन्ह्यांच्या तपासावर काय परिणाम होणार? हेच समजून घेऊया.

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Amit Shah
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