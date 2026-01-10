व्हिडिओ | Videos

Beed News: ६ पेक्षा अधिक सभांना गैरहजर, पण Dhananjay Munde, Devendra Fadanvis च्या कार्यक्रमात हजर | Sakal News

Beed News: बीडमधील सहा हून अधिक सभांना गैरहजर राहणारे माजी मंत्री धनंजय मुंडे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावून चर्चेत; राजकीय समीकरणांवर प्रश्नचिन्ह..

महाराष्ट्रात राजकीय चर्चा रंगवणारी घटना बीडमध्ये पाहायला मिळाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या बीडमधील सहा हून अधिक सभांना कौटुंबिक कारण देत गैरहजर राहिलेले माजी मंत्री धनंजय मुंडे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यक्रमाला मात्र उपस्थित राहिले. १ जानेवारीलाही ते अजित पवारांच्या सभेला गैरहजर होते, परंतु पुढच्या दिवशी बीडमध्ये कार्यक्रम घेतले. त्यामुळे बीडच्या राजकारणात नवीन समीकरणांची कुजबुज सुरू झाली आहे.

