Raj Thackeray News: महापालिकेतील अपयशानंतर राज ठाकरे काय म्हणाले? BMC Result Update | Sakal News

BMC Result Update: 'मराठी माणसाला नागवणाऱ्यांना सोडणार नाही!' निवडणूक निकालानंतर राज ठाकरेंचा कडक इशारा; मनसेच्या पडझडीवर सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या भावना..

मराठी माणसाला नागवण्याची एकही सत्ताठारी आणि त्यांच्या आशयाला गेलेले सोडणार नाहीत अश्या शब्दांत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी मराठी बांधवांना, मराठी मतदारांना एक नवा ईशारा बोलुन दाखवलाय. झालं असं कि महापालिका निवडणुकीत राज ठाकरेंच्या मनसे पक्षाला म्हणावं असं यश मिळालं नाही. ज्यावेळी ही पक्षाची झालेली पडझड पाहता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे सुद्दा सोशल मीडियावर आपलं निवेदन जारी केलंय आणि त्यांच्या या निकालावर प्रती असणाऱ्या भावना त्यांनी मांडल्यात. काय म्हणाले पाहा..

