Omraje Nimbalkar यांच्यावर आमदार पुत्राची जहरी टीका, 'शेंबड पोरं' म्हणत पुन्हा डिवचलं | Malhar Patil | Sakal News

तुळजापुरात पुन्हा रणकंदन; राणाजगजीतसिंह पाटलांचे पुत्र मल्हार पाटील यांचा खासदार ओमराजे निंबाळकरांवर जहरी हल्लाबोल, ‘औकात नाही’ म्हणत ओपन चॅलेंज..

धाराशिवमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय वाद पेटला असून आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांचे पुत्र मल्हार पाटील यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. तुळजापुरात नूतन नगराध्यक्ष विनोद पिटू गंगणे यांच्या पदग्रहणानिमित्त आयोजित स्वागत समारंभात मल्हार पाटलांनी ओमराजे निंबाळकरांवर हल्लाबोल केला. ओमराजेंची राजकीय क्षमता काय आहे, दिल्लीमध्ये ते काय काम करतात, यावर त्यांनी सवाल उपस्थित करत तीव्र शब्दांत टीका केली. तुळजापूरच्या मातीची बदनामी करण्याचा मुद्दा त्यांच्या प्रचारात होता, मात्र आई भवानीने त्याचा पराभव केल्याचा दावा मल्हार पाटलांनी केला. याआधीही त्यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीवरून ओमराजे निंबाळकरांना खुले आव्हान दिले होते.

