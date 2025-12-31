Omraje Nimbalkar यांच्यावर आमदार पुत्राची जहरी टीका, 'शेंबड पोरं' म्हणत पुन्हा डिवचलं | Malhar Patil | Sakal News

धाराशिवमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय वाद पेटला असून आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांचे पुत्र मल्हार पाटील यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. तुळजापुरात नूतन नगराध्यक्ष विनोद पिटू गंगणे यांच्या पदग्रहणानिमित्त आयोजित स्वागत समारंभात मल्हार पाटलांनी ओमराजे निंबाळकरांवर हल्लाबोल केला. ओमराजेंची राजकीय क्षमता काय आहे, दिल्लीमध्ये ते काय काम करतात, यावर त्यांनी सवाल उपस्थित करत तीव्र शब्दांत टीका केली. तुळजापूरच्या मातीची बदनामी करण्याचा मुद्दा त्यांच्या प्रचारात होता, मात्र आई भवानीने त्याचा पराभव केल्याचा दावा मल्हार पाटलांनी केला. याआधीही त्यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीवरून ओमराजे निंबाळकरांना खुले आव्हान दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.