Dharashiv News: वाशीत आदिवासी महिला आक्रमक; थेट लाईटच्या टॉवरवर चढून केलं आंदोलन, काय घडलं | Sakal News

धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी तालुक्यातील पारा गावात आज आदिवासी महिलांनी आक्रमक आंदोलन करत थेट लाईटच्या टॉवरवर चढून निषेध नोंदवला. पवनचक्की प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला आणि झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान महिलांनी कंपनीविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनाची माहिती मिळताच पोलीस प्रशासन घटनास्थळी दाखल झाले. टॉवरवर चढलेल्या महिलांना खाली उतरवण्यासाठी पोलिसांकडून समजूत काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. आदिवासी समाजाचा आरोप आहे की, पवनचक्की कंपनीने जमिनीचा योग्य मोबदला दिलेला नाही तसेच शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. वारंवार मागणी करूनही कंपनीकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे अखेर टोकाचे पाऊल उचलावे लागल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. दरम्यान, आंदोलन शांततेत सुरू असून प्रशासन आणि कंपनी प्रतिनिधींनी तातडीने चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.