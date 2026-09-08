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पवारांची साथ का सोडली? दिलीप वळसे पाटलांनी सांगितला नेमका किस्सा | Sharad Pawar | Ajit Pawar

अजितदादांसोबतच्या त्या बैठकीत नेमकं काय घडलं? शरद पवारांची साथ सोडण्याचा निर्णय का घेतला? दिलीप वळसे पाटलांनी सांगितला किस्सा…

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर शरद पवारांचे विश्वासू सहकारी म्हणून ओळखले जाणारे दिलीप वळसे पाटील अजित पवारांच्या गटात का गेले? या निर्णयामागे नेमकं कारण काय होतं? अजितदादांसोबतच्या बैठकीत काय चर्चा झाली? दिलीप वळसे पाटलांनी स्वतः हा किस्सा सांगितला आहे. जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हिडिओ.

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