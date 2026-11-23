राज्यातील लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर आता सहकार क्षेत्रात महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या विविध जिल्हा बँकांच्या (DCC Bank) निवडणुकांचा गुलाल उधळला जात आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकीत कुठेच संधी न मिळालेल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना या निमित्ताने संधी मिळणार का ? याबाबत उत्सुकता लागून राहिली होती. मात्र, आतापर्यंत झालेल्या जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीत कुठे मुलगा, कुठे मुलगी, कुठे पत्नी, कुठे भाऊ तर कुठे जावई... अशी नेत्यांच्या घरातल्यांचीच वर्णी लागली आहे. काही ठिकाणी बँकेचे अध्यक्षपदी वर्णी लागली आहे तर काही ठिकाणी नेत्याच्या दुसऱ्या पिढीची थेट संचालक मंडळात एंट्री झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.