दुष्काळ जाहीर होताच कृषीमंत्र्यांचा शेतकऱ्यांना शब्द

महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर राज्यभरातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत कधी खात्यात जमा होणार, हा मुख्य प्रश्न कायम आहे. या संदर्भात राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मदतीचे वेळापत्रक आणि प्रशासकीय तयारीबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.पंचनामे अन् निधी वितरणाची प्रक्रिया: कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर नियमानुसार पंचनामे आणि पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन वेगाने केले जात आहे. "शेतकऱ्यांना मदतीसाठी ताटकळत राहावे लागणार नाही. महसूल आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त पंचनाम्यांचा अहवाल येताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निधी मंजुरीची प्रक्रिया पार पाडली जाईल आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल," असे त्यांनी सांगितले.दुष्काळी सवलती आणि सोयी-सुविधा: केवळ रोकड मदतच नव्हे, तर दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विविध सवलतींचा लाभ दिला जाणार असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.