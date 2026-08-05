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Nitin Gadkari : विरोधकांनी नितीन गडकरींना कोंडीत पकडलं, तरीही गडकरींचे भाषण सुरूच...

E20 पेट्रोल धोरणावरून राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ बघायला मिळाला. विरोधकांचे घोषणाबाजीसह सरकारला घेरण्याचे प्रयत्न करण्यात आला. परंतु गडकरींनी आपलं भाषण सुरूच ठेवलं.

E20 पेट्रोल धोरणावरून राज्यसभेत जोरदार गदारोळ झाला. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचे भाषण सुरू असताना विरोधकांनी घोषणाबाजी करत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. E20 इंधनामुळे वाहनधारक, शेतकरी आणि सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार, यावरून विरोधकांनी सरकारला सवाल केले. गोंधळाच्या वातावरणातही नितीन गडकरी यांनी आपले भाषण सुरू ठेवत E20 धोरणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. संसदेतील या घडामोडींमुळे E20 इंधनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा, राज्यसभेतील गोंधळ आणि गडकरींचे उत्तर यामुळे हा विषय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरत आहे. संसदेत नेमकं काय घडलं, विरोधकांनी कोणते मुद्दे उपस्थित केले आणि गडकरींनी काय स्पष्टीकरण दिलं. बघा हा व्हिडीओ...

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