व्हिडिओ | Videos

Monsoon 2026: राज्यासाठी धोक्याची घंटा, यंदा पाऊस कमी होणार.. चिंता वाढली..

यंदाच्या मान्सूनबाबत चिंताजनक संकेत समोर येत आहेत. एल निनोच्या प्रभावामुळे देशासह महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यावर्षी सरासरीच्या सुमारे 90 टक्के इतकाच पाऊस होण्याचा अंदाज असून, पुढील काही दिवस पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती नसल्याचे सांगितले जात आहे.

यंदाच्या मान्सूनबाबत चिंताजनक संकेत समोर येत आहेत. एल निनोच्या प्रभावामुळे देशासह महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यावर्षी सरासरीच्या सुमारे 90 टक्के इतकाच पाऊस होण्याचा अंदाज असून, पुढील काही दिवस पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे मान्सूनच्या प्रगतीला विलंब होऊ शकतो. पूर्वमोसमी पावसावर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांनी घाईघाईत पेरणी करू नये, असा सल्लाही तज्ज्ञांकडून देण्यात येत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Weather
Weather Alerts India
El Nino effect on agriculture
El Nino effects on Marathwada
effects of El Nino in Mumbai
weather alert Vidarbha
El Nino impact on crops
weather alerts in Pune
weather alerts for farmers
agricultural strategies for El Nino