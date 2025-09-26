व्हिडिओ | Videos

Asaram, Ram Rahim विसराल असे Swami Chaitanyanand Saraswati चे डेंजर उद्योग | Delhi New Baba | Sakal News

Ram Rahim आणि Asaram नंतर पुन्हा एक धक्कादायक प्रकरण! गरीब व अडचणीतल्या मुलींचा गैरफायदा घेणाऱ्या तथाकथित बाबाविरोधात १७ मुलींची सामूहिक लैंगिक अत्याचाराची तक्रार, संतापाचा लाट..

Fake Godman: राम रहीम आणि आसाराम बापू यांसारख्या प्रकरणांनंतर आता आणखी एका तथाकथित बाबाचा घाणेरडा कारनामा उघड झाला आहे. अडचणीत असलेल्या, गरीब मुलींचा गैरफायदा घेण्यात पटाईत असलेल्या या बाबाविरोधात तब्बल 17 मुलींनी एकत्र येऊन लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल केली आहे. नेमकं काय घडलं, सविस्तर जाणून घेण्यासाठी पाहा हा व्हिडिओ..

