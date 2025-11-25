व्हिडिओ | Videos

Chhatrapati Sambhajinagar news: फ्रॉड IAS बनून ५ स्टारमध्ये राहिली, बॅग तपासातच पोलीस चक्रावले..

अफगाणिस्तानचा बॉयफ्रेंड अन् पाकिस्तानशी कनेक्शन. ६ महिने ५ स्टारमध्ये राहिलेल्या तोतया IAS च्या रुममधून धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत.

आयएएस अधिकारी असल्याचा बनाव करत आपला फायदा करून घेतल्याचा, सरकारी सुविधांचा वापर करुन घेतल्याची अनेक प्रकरण समोर आली. पण छत्रपती संभाजीनगरमधील एका अशाच प्रकरणानं पोलिसांनाही चक्रावून सोडलंय. नकली आयएएस अधिकारी बनून ६ महिने ५ स्टार हॉटेलमध्ये एक महिला राहिली, पण जेव्हा तिच्या रुमची झडती झाली, तेव्हा तिच्या बॅगेत अशा काही गोष्टी समोर आल्या की पोलिसही पाहत राहिले धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या महिलेचं अफगानिस्तान आणि पाकिस्तानी कनेक्शन समोर आलंय. एकंदरीत प्रकरण काय ? बघा व्हिडीओ...

