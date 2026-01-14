व्हिडिओ | Videos

Beed Viral Video: शेत रस्त्याचा वाद जीवावर उठला, बीडमध्ये काय घडलं? | Sakal News | Sakal Media

Beed News: शेत रस्त्याच्या वादातून बीड जिल्ह्यातील वांगी गावात तुफान हाणामारी झाल्याची घटना समोर आली आहे. याचा व्हिडीओ देखील व्हायरल होत आहे. नेमकं काय घडलं? बघा व्हिडीओ..

बीड जिल्ह्यातील वांगी गावात शेत रस्त्याच्या वादातून तुफान हाणामारी झाली. भावकीतील चौघांनी कुऱ्हाड व खोऱ्याच्या दांड्याने शाम आटकरे व रामेश्वर आटकरे यांच्यावर हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी केले. घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून परिसरात भीतीचं वातावरण असून चार आरोपींवर गुन्हा दाखल झाला.

Beed
