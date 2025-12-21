व्हिडिओ | Videos

Shalinitai Patil News: साताऱ्यातील कोरेगाव पार्क येथे होणार अंत्यसंस्कार | Sakal News

Shalinitai Patil News: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री Vasantdada Patil यांच्या पत्नी तथा माजी मंत्री Shalinitai Patil यांचे निधन; मुंबईतील माहिम येथे राहत्या घरी वयाच्या ९४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास..

राज्याच्या राजकारणातील ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी मंत्री Shalinitai Patil यांचे आज निधन झाले. मुंबईतील Mahim येथे राहत्या घरी त्यांनी वयाच्या ९४ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात शोककळा पसरली आहे. शालिनीताई पाटील या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री Vasantdada Patil यांच्या पत्नी होत. सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात त्यांनी दीर्घकाळ सक्रिय भूमिका बजावली होती. माजी मंत्री म्हणून त्यांनी विविध सामाजिक विषयांवर ठोस काम केल्याची नोंद आहे. त्यांच्या पार्थिवावर उद्या साताऱ्यातील Koregaon Park येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या निधनाबद्दल विविध राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मान्यवरांकडून शोकसंवेदना व्यक्त करण्यात येत आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Vasantdada Patil
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com