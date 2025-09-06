व्हिडिओ | Videos

Pune Ganpati Visarjan 2025 Live Update: व्यसनमुक्तीचा संदेश देण्यासाठी पोस्टरबाजी | Sakal News

Pune Ganpati Visarjan News: राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण समिती पुणे जिल्हाधिकारी तर्फे व्यसन मुक्ती चा नारा आणि संदेश देताना कर्मचारी..

गणेशोत्सवाच्या दहा दिवसांच्या जल्लोषाला आज राज्यभरात भावपूर्ण निरोप देण्यात येत आहे. सकाळपासूनच मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध शहरांत विसर्जन मिरवणुका सुरू झाल्या असून ढोल-ताशांचा गजर, गुलालाची उधळण आणि "गणपती बाप्पा मोरया"च्या घोषणांनी वातावरण भक्तिमय झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण समिती आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून व्यसनमुक्तीचा संदेश देण्यात आला. कर्मचारी भाविकांना व्यसनमुक्त जीवनाचा संकल्प करण्याचे आवाहन करताना दिसले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Ganesh Celebration
Ganapti Visarjan
Ganpati Visarjan 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com