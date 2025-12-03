व्हिडिओ | Videos

Gauri Garje Case: प्रेयसीच्या जबाबानंतर मोठा खुलासा, Anant Garje च्या Polygraph Test होणार | Sakal News

Gauri Garje Case: 'पंकजा मुंडे यांच्या पीए अनंत गर्जेच्या पत्नी गौरी गर्जे मृत्यू प्रकरणात नवा धमाका; अनैतिक संबंध, पहिल्या प्रेयसीचा धक्कादायक जबाब आणि अनंतच्या अंगावर मिळालेल्या २५ ताज्या जखमांमुळे तपासात मोठा ट्विस्ट'

भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या पीए अनंत गर्जेच्या पत्नी गौरी गर्जेच्या मृत्यू प्रकरणाने राज्यात खळबळ उडाली आहे. पतीच्या अनैतिक संबंधांना कंटाळून आत्महत्या केल्याचा दावा असला तरी, गौरीच्या माहेरच्यांनी ही हत्या असल्याचा आरोप केला आहे. तपासादरम्यान अनंतच्या शरीरावर २५ ताज्या जखमा आढळल्या, तर त्याच्या पहिल्या प्रेयसीनेही जबाबात धक्कादायक खुलासे केले आहेत.

