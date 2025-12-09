व्हिडिओ | Videos

Beed News: Georai च्या Vijaysinh Pandit, Laxman Pawar यांच्यातला वाद नेमका काय? | Sakal News

'Georai नगरपालिका निवडणुकीत ‘व्याही’ पंडित–पवार कुटुंब आमनेसामने; घरावर चाल करण्यापर्यंत संघर्ष चिघळला, हत्येच्या कटाच्या आरोपांमुळे बीड एसपींची धाव, दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल'

नगरपालिका निवडणुकीत गेवराईमध्ये पंडित आणि पवार हे नात्याने एकमेकांचे व्याही असणारे कुटुंब राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईतून एकमेकांना भिडले. अगदी घरावर चाल करून जाण्याइतपत त्यांच्यात संघर्ष भडकला. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर हत्येचा कट रचल्याचे आरोप झाले. बीडच्या एसपींना गेवराईत धाव घेऊन परिस्थिती हाताळावी लागली. नगरपालिकेच्या मतदानादिवशीच पंडित-पवार संघर्ष झडल्याने याची राज्यभरात चर्चा झाली. पोलीसांनी दोन्ही बाजूच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
crime news in beed
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com