Beed News: Georai Rada ला नवं वळण, Amarsinh Pandit वर Laxman Pawar च्या सहकाऱ्याचा गंभीर आरोप | Sakal News

Georai Rada News: 'बीडच्या गेवराईत पंडित–पवार वादात नवा ट्विस्ट; मतदानादरम्यान राडा, दगडफेक आणि मारहाणीच्या पार्श्वभूमीवर लक्ष्मण पवारांच्या सहकाऱ्यांचा पृथ्वीराज पंडितवर गंभीर आरोप'

बीडच्या गेवराईतील पंडीत–पवार वादाला नवा ट्विस्ट आला आहे. नगरपरिषद मतदानावेळी झालेल्या राड्यात दगडफेक, गाड्यांची तोडफोड आणि मारहाण झाली. लक्ष्मण पवारांच्या सहकाऱ्याचा आरोप आहे की अमरसिंह पंडितांनी पृथ्वीराज पंडीतला बंदूक देऊन शिवराज पवारला मारण्याचे निर्देश दिले आणि धमकी देऊन घटनास्थळ सोडले.

