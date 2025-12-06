व्हिडिओ | Videos

Beed News: हत्येचा प्लॅन होता? Vijaysinh Pandit नी Video दिले, Laxman Pawar गटाचे आरोप, Georai Rada | Sakal News

Georaiतील मतदानादिवशी माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांच्या निवासस्थानी झालेल्या हल्ल्याचा सीसीटीव्ही पेनड्राईव्ह पोलिस अधीक्षकांना सुपूर्द; NCP सरचिटणीस अमरसिंह पंडित आणि आमदार विजयसिंह पंडित यांनी केली भेट..

नगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी मंगळवारी गेवराई येथे माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांच्या निवासस्थानी त्रिंबक उर्फ बाळराजे पवार यांनी केलेल्या हल्ला प्रकरणाचे सीसीटीव्ही फुटेजचा पेनड्राईव्ह आज पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्याकडे सोपविण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) प्रदेश सरचिटणीस अमरसिंह पंडित व आमदार विजयसिंह पंडित यांनी पोलिस अधीक्षकांची भेट घेतली.

