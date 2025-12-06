Jamkhed News: माजी नगरसेवकाचा लग्नासाठी तगादा, कलाकेंद्रातील नृत्यांगणेनं केलं असं.. | Rohit Pawar | Sakal News

जामखेडमध्ये कला केंद्रात नृत्य सादर करणाऱ्या दीपाली पाटील या नृतांगनेने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणात माजी नगरसेवक सुरेश गायकवाड यांच्या विरोधात जामखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दीपालीच्या आईने पोलिसांकडे तक्रार दाखल करताना म्हटले आहे की, सुरेश गायकवाड मुलीला सतत लग्नासाठी दबाव टाकत होते आणि त्याच कारणामुळे मुलीने आत्महत्या केल्याचा तिला संशय आहे. पोलिसांनी तक्रारीनुसार गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी या घटनेची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी विविध माध्यमांतून या प्रकरणात न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. पोलिसांकडून या संपूर्ण घटनेचा पुढील तपास वेगाने सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.