कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आता २१ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. संचालक मंडळाच्या विनंतीनंतर सहकार विभागाने सभेसाठी मुदतवाढ दिली आहे. प्रशासक काळात संचालक मंडळ अस्तित्वात नसल्याने गोकुळची वार्षिक सर्वसाधारण सभा रखडली होती. नव्याने संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर ३० नोव्हेंबरपूर्वी सभा घेणे अपेक्षित होते. मात्र, संचालक मंडळाच्या विनंतीनुसार सहकार विभागाने मुदतवाढ दिली. आता २१ डिसेंबरला होणाऱ्या गोकुळच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कोणते मुद्दे उपस्थित होणार? नुकत्याच झालेल्या Gokul Election चे पडसाद सभेत उमटणार का? सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार? याकडे कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.