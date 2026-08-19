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Gokul Election 2026 : गोकुळ निवडणूक बिनविरोध होणार? सतेज पाटलांची भूमिका काय?

गोकुळ निवडणुकीत २५ जागांवर लढाईची पूर्वघोषणा करणारे आमदार सतेज पाटील आता बिनविरोध निवडणुकीच्या चर्चेत नेमकी कोणती भूमिका घेत आहेत, याकडे कोल्हापुरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष.

गोकुळच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी राजकीय पातळीवर वाटाघाटी सुरू आहेत का, याची चर्चा सुरू असतानाच आमदार सतेज पाटील यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत २५ जागा लढवणार असल्याची भूमिका सतेज पाटील यांनी यापूर्वी मांडली होती. आता या भूमिकेबाबत सतेज पाटील नेमकं काय म्हणाले? बिनविरोध निवडणुकीच्या चर्चेबाबत त्यांची भूमिका काय आहे? आगामी गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्या राजकीय हालचाली सुरू आहेत? या सर्व प्रश्नांची माहिती या व्हिडीओमध्ये पाहा...

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