Dhangar Reservation: गाडीवर दगडफेक, जोरदार घोषणाबाजी, Gunaratna Sadavarte यांच्यावर हल्ला कसा झाला? | Sakal News

जालना दौऱ्यावर आलेल्या वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या ताफ्यावर काकडे पेट्रोल पंपाजवळ मराठा समाज बांधवांची दगडफेक; गाडीचे किरकोळ नुकसान, सुदैवाने सदावर्ते सुखरूप, पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले..

जालना जिल्ह्यात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या ताफ्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्याची घटना घडली आहे. धनगर आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांची भेट घेण्यासाठी सदावर्ते जालन्यात दाखल झाले होते. याचदरम्यान काकडे पेट्रोल पंपाजवळ त्यांच्या ताफ्यावर मराठा समाज बांधवांनी दगडफेक केली. या हल्ल्यात गाडीचे किरकोळ नुकसान झाले असून, सुदैवाने सदावर्ते यांना कोणतीही इजा झालेली नाही. हल्ल्यानंतर जरांगेंच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत आंदोलकांना ताब्यात घेतले.

Dhangar reservation
Gunaratna Sadavarte

