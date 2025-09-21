व्हिडिओ | Videos

Dhangar Reservation: जालन्यात वकील Gunaratna Sadavarte यांच्या गाडीवर हल्ल्याचा प्रयत्न | Sakal News

Gunaratna Sadavarte News: जालन्यात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या ताफ्यावर दगडफेक, गाडीचे नुकसान, धनगर आंदोलक दिपक बोऱ्हाडे यांची भेट घेण्यासाठी आलेल्या दौऱ्यात मराठा समाज बांधवांची घोषणाबाजी..

जालना जिल्ह्यात आज वकील गुणरत्न सदावर्ते आपल्या दौऱ्यावर दाखल झाले. धनगर आंदोलक दिपक बोऱ्हाडे यांची भेट घेण्यासाठी ते आले असताना अचानक एक घटना घडली. या हल्ल्यात सदावर्तेंच्या गाडीचे नुकसान झाले असून सुदैवाने त्यांना कोणतीही इजा झाली नाही. घटनेदरम्यान जरांगेंच्या बाजूने जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांना ताब्यात घेतले. नेमकं काय घडलं पाहा..

