Pune News: इतका भडकला की देवीचं नाव घेत भाजपलाच शाप दिला | BJP | Devendra Fadnavis | Muralidhar Mohol | Sakal News

Pune News: २२ वर्षे भाजपसाठी काम करूनही अन्याय; काँग्रेसच्या आयात उमेदवारांवर संताप व्यक्त करत युवराज कुचेकरांचा मोहोळ-टिळेकरांवर हल्लाबोल, ‘आयात उमेदवार १०० टक्के पडणार’ असा थेट शाप..

हडपसर विधानसभा मतदारसंघात भाजपमध्ये अंतर्गत नाराजी उफाळून आली आहे. भाजपच्या झोपडपट्टी आघाडीचे अध्यक्ष युवराज कुचेकर यांनी मोहोळ आणि टिळेकर यांच्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. गेली २२ वर्षे पक्षासाठी काम करूनही आपल्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपने काँग्रेसमधून आयात केलेले उमेदवार आमच्यावर लादले असून पक्ष आम्ही वाढवला, काँग्रेसने नाही, असे म्हणत कुचेकरांनी पक्ष नेतृत्वावर गंभीर टीका केली. काँग्रेसचा आयात उमेदवार नक्कीच पराभूत होईल, असा दावा त्यांनी केला.

