Pune News: Sahyadri Hospital Todfod, पोलिसांची महत्वाची माहिती | Hadapsar News | Sakal News

Sahyadri Hospital Todfod News: पुण्यातील हडपसरमध्ये सह्याद्री हॉस्पिटलवर नातेवाईकांची तोडफोड; उपचारावेळी दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप, घटनेनंतर पोलीस उपायुक्तांचे विधान, बघा काय म्हणाले..

पुण्यातील हडपसरमधील सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या तोडफोडीप्रकरणी पुणे पोलिसांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दगावलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांनी रुग्णालय प्रशासनावर चुकीच्या उपचारांचा आरोप करत रुग्णालयात तोडफोड केली होती. मात्र, तोडफोड करणे कोणत्याही परिस्थितीत उचित नाही, असे पोलीस उपायुक्तांनी स्पष्ट केले. पोलिसांनी सांगितले की, चुकीचे उपचार झाल्याचा आरोप असल्यास रुग्णाचे सर्व मेडिकल रिपोर्ट्स तपासले जातील. तपासात ज्यांची चूक सिद्ध होईल, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच रुग्णालयातील सुरक्षेविषयीची परिस्थितीही पोलिसांकडून पाहणी केली जात आहे.

