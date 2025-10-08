व्हिडिओ | Videos

Pune News: Tipu Pathan Gang Pune Policeचं नवं टार्गेट, टोळीतील गुन्हेगारांची बँक खाती गोठवली | Sakal News

Hadapsar परिसरातील बनावट कागदपत्रांद्वारे बेकायदेशीर बांधकाम करून नागरिकांकडून लाखो रुपयांचा मोबदला वसूल करणाऱ्या रिझवान ऊर्फ टिपू सत्तार पठाण आणि त्याच्या टोळीवर काळेपडळ पोलिसांनी धडक कारवाई..

हडपसर परिसरात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीर बांधकाम करून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या रिझवान ऊर्फ टिपू सत्तार पठाण आणि त्याच्या टोळीवर काळेपडळ पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. आरोपींनी नागरिकांकडून लाखो रुपयांचा मोबदला वसूल करून अनधिकृत इमारती उभारल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात तत्काळ पावले उचलत आरोपींची बँक खाती गोठवली आहेत. तसेच, संबंधित अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची कारवाईही सुरू करण्यात आली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Hadapsar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com