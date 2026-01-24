Hasan Mushrif असं का म्हणाले? | Samarjitsinh Ghatge | Sanjay Mandlik | Kolhapur | Kagal | Sakal News

कागल तालुक्यातील बंडखोरी करणाऱ्या नेत्यांना मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अत्यंत कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. 'जिल्हा परिषदेमध्ये बंडखोरी करून आम्हाला जे सोडून गेलेत, त्यांची आणि आमची भेट आता स्वर्गातच' असे स्पष्ट शब्द वापरत त्यांनी आपली भूमिका मांडली. या वेळी बोलताना हसन मुश्रीफ यांनी दिवंगत नेते सदाशिवराव मंडलिक यांच्या प्रसिद्ध वाक्याची आठवण करून दिली. त्यांनी कार्यकर्त्यांना उद्देशून सांगितले, 'कार्यकर्त्यांनो, नेत्याला पुन्हा तोंड दाखवायचं आहे, अशा पद्धतीने काम करून दाखवा.' कागल तालुक्यात कुणालाही एकटं पाडण्याचा आमचा हेतू नव्हता, मात्र काहींनाच आमच्यासोबत यायचं नव्हतं, असा टोला त्यांनी बंडखोर नेत्यांना लगावला. याच भाषणात माजी खासदार संजय मंडलिक यांच्यावरही त्यांनी अप्रत्यक्ष टीका केली. 'धूळ चेहऱ्यावर आणि ते आरसा साफ करत राहिले,' अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या विरोधकांवर निशाणा साधला. हसन मुश्रीफ यांच्या या वक्तव्यामुळे कागल तालुक्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून, बंडखोरी करणाऱ्यांसाठी हा थेट निर्वाणीचा इशारा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.