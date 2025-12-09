व्हिडिओ | Videos

Health With Sakal EP-14: Pathology Tests स्वस्तात, पॅकेजमध्ये मिळतात म्हणून कराव्यात का? Dr. Bhondwe | Sakal News

Health With Sakal EP-14: स्वस्त पॅथॉलॉजी पॅकेजेसमुळे नको त्या किंवा गरजेच्या नसलेल्या टेस्ट्स होण्याची समस्या; ‘Health with Sakal’ मध्ये डॉ. अविनाश भोंडवे, डॉ. दाक्षियानी पंडित आणि डॉ. संजय गांधी यांचे मार्गदर्शन..

अनेक वेळा डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पॅथॉलॉजी टेस्ट केली जाते, पण लॅब्सकडून स्वस्त पॅकेजेस मिळाल्यामुळे अनेकदा गरजेच्या नसलेल्या किंवा अनावश्यक टेस्टसुद्धा होतात. ‘Health with Sakal’ च्या आजच्या भागात यावर तज्ज्ञ मार्गदर्शन देणार आहेत. या भागात डॉ. अविनाश भोंडवे, डॉ. दाक्षियानी पंडित आणि डॉ. संजय गांधी यांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. आपण जाणून घेणार आहोत की स्वस्त आणि अनेक टेस्ट करताना काय करावे आणि काय टाळावे.

