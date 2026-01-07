व्हिडिओ | Videos

Hidayat Patel Case: पोलिसांच्या आश्वासनानंतर समर्थकांचे आंदोलन मागे, कोणत्या मागण्या मान्य? | Sakal News

Hidayat Patel Case: भरदिवसा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल यांच्यावर घातक हल्ला; मृत्यू नंतर कुटुंबीयांनी आरोपी अटक न झाल्यास दफनविधी न करण्याचा पवित्रा घेऊन पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले..

काँग्रेसचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते व प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल यांच्यावर भरदिवसा झालेल्या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. आरोपींना अटक होईपर्यंत दफनविधी न करण्याचा पवित्रा कुटुंबीयांनी घेत पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन केले. पोलिसांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

