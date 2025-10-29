व्हिडिओ | Videos

Bachchu Kadu | आए तो गांधीगिरीसाठी वरना उडा देंगे.. | Nagpur Morcha Latest News | Sakal News

Bachchu Kadu Nagpur Morcha News: शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जमाफीच्या मागणीसाठी हजारो शेतकऱ्यांचा महाआक्रोश मुक्काम मोर्चा; संतप्त शेतकऱ्यांनी महामार्ग अडवला, वाहतुकीवर परिणाम, सरकारकडे तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी..

शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आज मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी नागपूरमध्ये महाआक्रोश मुक्काम मोर्चा काढला. या मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी झाले असून, आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संतप्त शेतकऱ्यांनी महामार्ग अडवला. त्यामुळे नागपूरमध्ये वाहतुकीचा ताण निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह इतर अनेक मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला असून, सरकारने तात्काळ ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

