व्हिडिओ | Videos

IAS Tukaram Mundhe वरून आमदार भिडले, विधानपरिषदेत गदारोळ, प्रकरण काय? | Sakal | Fadnavis | BJP | Sakal News

Nagpur अधिवेशनात धडाकेबाज आयएएस तुकाराम मुंढेंवर कारवाईची मागणी; भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांचा निलंबनाचा ठराव मांडत सभागृहात मोठा गदारोळ..

आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे हे त्यांच्या ठाम आणि धडाकेबाज कामशैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत. मात्र, याच कार्यपद्धतीमुळे ते आता नव्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. नागपूर पूर्वचे भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात थेट मुंढे यांच्या निलंबनाची मागणी करत हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. खोपडे यांच्या या मागणीनंतर सभागृहात मोठा गदारोळ झाला. दोन्ही बाजूंतील आमदार एकमेकांवर टीका-प्रत्यटीका करताना दिसले. नेमकं हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे, याबद्दल जाणून घेण्यासाठी संबंधित व्हिडीओही समोर आला असून त्यावरही चर्चा रंगत आहे. आता या प्रकरणाचा पुढील निर्णय काय होणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics
IAS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com