व्हिडिओ | Videos

Imtiaz Jalil Speech: 'आता औरंगाबाद म्हणजे MIM चा बालेकिल्ला'! आक्रमक भाषण | Mahapalika Election | Sakal News

Imtiaz Jalil Speech: छत्रपती संभाजीनगर में तणावानंतर MIM पक्षाचे माजी खासदार इम्तियाज जलील आक्रमक; गाडीवरील हल्ल्यानंतर सभेत विरोधकांना खुलेआम ललकारले..

एमआयएम पक्षाचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या वाहनावर काल हल्ला झाल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काही काळ तणाव निर्माण झाला. या घटनेनंतर झालेल्या सभेत जलील यांनी आक्रमक भूमिका घेत विरोधकांना थेट ललकारलं. त्यांच्या भाषणातील वक्तव्य आता चर्चेत असून संबंधित व्हिडीओही व्हायरल होत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Sakal Newspaper
Imtiaz Jaleel
MIM
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com